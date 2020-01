Nyeleti Mondlane nomeada ministra do Género, Criança e Ação Social de Moçambique O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, nomeou Nyeleti Mondlane para o cargo de ministra do Género, Criança e Ação Social, anunciou em comunicado a Presidência da República. internacional Lusa internacional/nyeleti-mondlane-nomeada-ministra-do-genero_5e29c6b4f0a7d51282976bfc





Nyeleti Mondlane é filha de Eduardo Mondlane, fundador da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, e ocupava a pasta da Juventude e Desportos, desde 2017.

Entre 2015 e 2017, foi vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Com a nomeação de Nyleti Mondlane, sobe para 20 o número de novos ministros indicados por Filipe Nyusi para o Governo que vai chefiar entre 2020 e 2025.

A Presidência da República ainda não esclareceu se a formação do novo elenco governamental está fechada e se serão extintos ou criados novos ministérios.

O novo executivo resulta das eleições gerais de 15 de outubro do ano passado, nas quais Filipe Nyusi venceu as presidenciais e o seu partido, Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), ganhou as legislativas e provinciais.

