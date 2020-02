Número de mortos sobe para 2.345 na China Pelo menos 109 pessoas morreram nas últimas 24 horas na China devido ao coronavírus Covid-19, o que eleva para 2.345 o número de vítimas mortais da doenças, anunciou hoje a Comissão de Saúde do país. internacional Lusa internacional/numero-de-mortos-sobe-para-2-345-na-china_5e511918b34dee12adbca421





As autoridades chinesas indicaram que até à meia-noite (16:00 de sexta-feira em Lisboa) tinham sido registados 397 novos casos da doença para um total de 76.288 casos.

Das 109 mortes, 106 ocorreram na província chinesa de Hubei, centro da epidemia, onde foram identificados 366 dos 397 novos casos da doença no país, acrescentaram.

As restantes três mortes registaram-se nas províncias ou regiões administrativas de Hebei, Xangai e Xinjiang.

A Comissão de Saúde da China sublinhou que 20.659 doentes recuperaram já da doença.

Além de 2.345 mortos na China continental, morreram quatro pessoas no Irão, três no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas na Coreia do Sul, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma em Itália.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

