Novo tipo de pneumonia viral detetado na China faz segundo morto Um novo tipo de pneumonia viral com origem na cidade de Wuhan, centro da China, causou esta semana uma segunda morte, informaram hoje as autoridades de saúde chinesas, enquanto outros cinco pacientes permanecem em estado grave. internacional Lusa internacional/novo-tipo-de-pneumonia-viral-detetado-na_5e21a2e0d1023a1c08d4684a





Um homem de 69 anos morreu na quarta-feira, em Wuhan, um importante centro de transporte doméstico e internacional da China, onde a doença foi detetada pela primeira vez no mês passado, informou a Comissão Municipal de Higiene e Saúde daquela cidade.

A saúde do paciente, que adoeceu em 31 de dezembro, deteriorou-se nos últimos cinco dias, com miocardite grave [inflamação do músculo cardíaco], função renal anormal e múltiplos órgãos severamente afetados, detalharam as autoridades.

Entre as 41 pessoas infetadas com a nova pneumonia viral, cinco permanecem em estado grave.

O alerta de disseminação do vírus foi dado esta semana pela Organização Mundial de Saúde, depois de os primeiros casos detetados fora da China terem sido conhecidos, na Tailândia e no Japão, com ambos os pacientes a terem visitado Wuhan recentemente.

Os casos de pneumonia viral alimentaram receios sobre uma potencial epidemia, depois de uma investigação ter identificado a doença como um novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causam infeções respiratórias em seres humanos e animais e são transmitidos através da tosse, espirros ou contacto físico.

Alguns destes vírus resultam apenas numa constipação, enquanto outros podem gerar doenças respiratórias mais graves, como a pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong.

As autoridades chinesas determinaram que vários pacientes são vendedores num mercado de mariscos situado nos subúrbios de Wuhan, e entretanto encerrado.

JPI // JMC

Lusa/Fim