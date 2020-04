Novo caso em Macau faz subir para 43 o número de infetados Macau registou mais um caso da covid-19, o que eleva para 43 o número total de infetados no território, anunciaram as autoridades. internacional Lusa internacional/novo-caso-em-macau-faz-subir-para-43-o-numero_5e880ee22af29a198bb9f288





O novo caso foi diagnosticado, na sexta-feira, numa residente de Macau, de 53 anos, que esteve em Portugal entre 04 de fevereiro e 30 de março, disse o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, em comunicado.

No regresso a Macau, onde chegou pelo transporte do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, através da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a doente "não manifestou quaisquer sintomas" e ficou sob quarentena na pousada Marina Infante, de acordo com as medidas em vigor no território, acrescentou.

O mesmo comunicado adiantou que a doente contactou, durante a estada em Portugal, "com um parente diagnosticado, no dia 26 de março, com pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus".

"A doente está em condições clínicas consideradas normais" e foi "internada na enfermaria de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário para tratamento", indicou.

O marido da doente, considerado contacto próximo, vai ficar sob "observação médica", referiu.

Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, a partir de meados de março foram identificados 33 novos casos, todos importados.

Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar. Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, assim como a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 57 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

EJ //

Lusa/Fim