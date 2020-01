Novo ataque no centro de Moçambique provoca um ferido Um novo ataque a viaturas na província de Sofala, na estrada nacional número 1, a principal de Moçambique, deixou uma pessoa ferida, disseram hoje testemunhas à Lusa. internacional Lusa internacional/novo-ataque-no-centro-de-mocambique-provoca_5e0f2343a9699e1bdff54c76





O incidente foi registado por volta das 07:00 (menos duas horas em Lisboa) de quinta-feira no distrito de Chibabava, em Sofala, e a vítima ferida foi um cobrador de um autocarro de passageiros, disse à Lusa um motorista que passou pelo local do ataque e presenciou a assistência prestada à vítima após ser baleada.

O cobrador do autocarro foi atingindo no pé por um dos vários tiros disparados contra a viatura, que estava no meio de várias outras sob proteção de uma escolta policial, disse a fonte.