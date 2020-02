Mulher de turista italiano em Tenerife infetada com o novo coronavírus A mulher do turista italiano infetado com o novo coronavírus apresentou resultados positivos na primeira análise realizada no Hospital Candelaria, onde está isolada desde a noite de segunda-feira. internacional Lusa internacional/mulher-de-turista-italiano-em-tenerife_5e55569af0a7d51282a75c17





Fontes do governo espanhol indicaram que, embora em princípio ela não apresente nenhum sintoma, foi realizado teste devido à sua proximidade com a pessoa infetada (um médico italiano proveniente da região da Lombardia, em Itália e que estava em Santa Cruz de Tenerife, nas ilhas Canárias), tendo este dado positivo.

Com esta confirmação elevam-se para cinco os casos registados em Espanha, um deles na Catalunha, de uma mulher que vive em Barcelona e que viajou nos últimos dias para o norte da Itália.

Cerca de mil turistas hospedados num hotel em Adeje, no sul de Tenerife, onde esteve hospedado o italiano confirmado como infetado pelo Covid-19 e a sua mulher, foram isolados por indicação das autoridades sanitárias, de acordo com a imprensa espanhola.

O Governo da comunidade autónoma do arquipélago das Canárias ativou, nas primeiras horas de hoje, o protocolo em vigor em caso de infeção com o Covid-19 e, como medida preventiva, procedeu à colocação em quarentena do parceiro da pessoa infetada, assim como cerca de mil turistas que estavam instalados no mesmo hotel.

Segundo vários órgãos de comunicação social, no estabelecimento hoteleiro estão a ser efetuados controlos de saúde às pessoas que possam ter tido contacto com a pessoa infetada.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, já houve 15 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, e está ainda em avaliação um homem que viajou de Milão para Portugal e encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.

