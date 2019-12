Movimento "Bafatá Num Mon" capta na região votos para Domingos Simões Pereira O dirigente Edwilson Cabral, coordenador o movimento "Bafatá Num Mon" de apoio ao candidato às presidenciais da Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira, luta por inverter a tendência de voto naquela região do país a favor do seu candidato. internacional Lusa internacional/movimento-bafata-num-mon-capta-na-regiao_5e00ad1cf5b69f12ab14764d





Na primeira volta das eleições presidenciais, realizada a 24 de novembro, Domingos Simões Pereira obteve 26,19% dos votos dos eleitores de Bafatá, enquanto o seu adversário na corrida Umaro Sissoco Embaló teve 50,62%.

Apesar de ter obtido 40,13% no total, todos os votos contam para que Domingos Simões Pereira possa ser eleito Presidente do país no próximo dia 29 e por isso Edwilson Cabral não tem mãos a medir.