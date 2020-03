Moody's desce 'rating' da petrolífera sul-africana Sasol A agência de notação financeira Moody's piorou o 'rating' da petrolífera sul-africana Sasol, de Ba1 para Ba2, devido à deterioração das condições económicas, dificultando a inversão da tendência de aumento no endividamento da empresa. internacional Lusa internacional/moody-s-desce-rating-da-petrolifera-sul_5e835eaf23994a197a27c434





"A decisão de degradar a avaliação da qualidade de crédito para Ba2 reflete a opinião da Moody's de que as métricas de crédito vão deteriorar-se nos próximos 12 a 18 meses, ao contrário da moderada desalavancagem que antes era prevista", escreveram os analistas.

Na nota que acompanha a decisão, a Moody's apontou que "o 'rating' foi colocado com Perspetiva de Evolução Negativa para acomodar os significativos riscos que a companhia enfrenta através da redução das expectativas de crescimento global, volatilidade nos preços do petróleo e um aumento do risco de refinanciamento".