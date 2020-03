Moçambique quer renegociar sobretaxa de exportação de caju para a Índia

O Governo moçambicano pretende negociar com a Índia uma redução de 70% para 45% da taxa aplicada ao caju de Moçambique vendido àquele país, disse hoje o diretor do Instituto Nacional do Caju (Incaju) à Lusa.

internacional

Lusa

internacional/mocambique-quer-renegociar-sobretaxa-de_5e830801b06c74195b276e96