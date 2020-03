Moçambique anuncia primeiro caso de infeção O ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, anunciou hoje o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no país confirmado pelas autoridades. internacional Lusa internacional/mocambique-anuncia-primeiro-caso-de-infecao_5e778a6ffed2021973af70d6





Trata-se de "um moçambicano, com mais de 75 anos, que voltou de uma viagem ao Reino Unidos em meados deste mês", referiu, em conferência de imprensa, em Maputo.

"Trata-se de um caso importado", realçou.

A infeção foi confirmada no laboratório do Instituto Nacional de Saúde (INS) nas últimas 24 horas.

O doente tem sintomas ligeiros, está em isolamento domiciliário e sob acompanhamento clínico pelas autoridades de saúde do país, realçou o ministro.

"Como mandam as regras da Organização Mundial de Saúde (OMS), decorre um rastreio de contactos" mantidos pelo portador do vírus, para "monitorização e avaliação de eventuais cadeias de transmissão do vírus".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

