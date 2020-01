Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau pede demissão A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, apresentou hoje ao primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, o seu pedido de demissão alegando questões pessoais e políticas. internacional Lusa internacional/ministra-dos-negocios-estrangeiros-da-guine_5e2adcf4979f2f128dda91c1





"A minha demissão do Governo, que representei com orgulho, deve-se a motivos pessoais e políticos, que considero fundamentais para a salvaguarda da minha dignidade, da qual tenho direito e não abdico", refere Suzi Barbosa, na carta enviada ao primeiro-ministro.

Suzi Barbosa, eleita deputada do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), nas legislativas de março de 2019, foi nomeada ministra dos Negócios de Estrangeiros em julho, com a tomada de posse do novo Governo.