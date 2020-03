Ministério Público moçambicano pede condenação de ex-presidente da LAM

O Ministério Público moçambicano pediu hoje a condenação do antigo presidente das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), António Pinto, e de mais dois arguidos, por peculato, enquanto a defesa do caso advogou a absolvição por alegada inexistência do crime.

