Ministério da Saúde do Egito confirma primeiro caso do novo coronavírus Covid-19 em África O Ministério da Saúde egípcio anunciou hoje ter registado o primeiro caso do novo coronavírus Covid-19 no continente africano. internacional Lusa internacional/ministerio-da-saude-do-egito-confirma_5e46efb7ee210512b2ce7b93





O portador da doença não é egípcio, indicou o ministério em comunicado, sem precisar a nacionalidade.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada e o doente, que não apresentava qualquer "sintoma", foi transferido para um hospital e colocado em quarentena para ser observado e receber tratamento, segundo o ministério.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.383 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detetada no final do ano.

Além de 1.380 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas e um no Japão.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Em Portugal, uma criança regressada da China está internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, por suspeitas de infeção.

Trata-se do sétimo caso suspeito em Portugal, depois de os anteriores terem sido declarados negativos.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há 44 casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.

PCR // EL

Lusa/Fim