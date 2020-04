Milionários chineses do Alibaba doam mil ventiladores a Nova Iorque A cidade de Nova Iorque vai receber mil ventiladores pulmonares doados pelos milionários chineses Jack Ma and Joseph Tsai, fundadores do grupo de comércio eletrónico Alibaba, revelou hoje Andrew Cuomo, governador do estado de Nova Iorque. internacional Lusa internacional/milionarios-chineses-do-alibaba-doam-mil_5e894b6b1a16c91991bf3eca





"Esses ventiladores vão fazer uma diferença significativa", disse Cuomo, que anunciou que o estado americano de Óregon, na costa do Pacífico, enviou também para Nova Iorque 140 ventiladores pulmonares, correspondendo a um apelo nacional feito pelo governador.

Andrew Cuomo agradeceu ao governo chinês as facilidades concedidas na importação dos ventiladores pulmonares, essenciais para acudir aos doentes em falência respiratória aguda.

A cidade de Nova Iorque é o epicentro da propagação do novo coronavírus nos Estados Unidos, com 113.700 casos confirmados. No território do estado com o mesmo nome morreram mais de 3.500 pessoas vítimas de contaminação e há 15 mil doentes internados com o novo coronavírus, 4.100 dos quais nos cuidados intensivos.

Andrew Cuomo ordenou, entretanto, que todas as cidades do estado cedam a Nova Iorque vinte por cento do material médico existente, nomeadamente ventiladores, mas o impacto dessa medida ainda não se fez sentir.

A medida está a ser muito contestada por representantes do Partido republicano, que temem que outras cidades do estado fiquem limitadas no esforço de conter a propagação da pandemia e de socorrer as pessoas contaminadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 63 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 220 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de mais de 627 mil infetados e mais de 46 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.362 óbitos em 124.632 casos confirmados até hoje.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 10.524 infeções confirmadas. Desse universo de doentes, 266 morreram, 1.075 estão internados em hospitais, 75 recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. A medida foi, entretanto, prolongada até 17 de abril, permitindo agora a laboração de fabricantes de equipamentos de segurança e serviço "take-away" em restaurantes.

O país está desde as 00:00 de 19 de março em estado de emergência, o que vigora até às 23:59 do dia 17 de abril. A medida proíbe toda a população de circular fora do seu concelho de residência entre 9 e 13 de abril, para desincentivar viagens no período da Páscoa.

RBF // RBF

Lusa/Fim