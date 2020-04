Máscaras dão trabalho a ateliês de Maputo, mas restantes artesãos sofrem O número de clientes no ateliê de Luisarda Matsinhe, 26 anos, disparou nas últimas semanas e o principal pedido são as máscaras de capulana, uma alternativa de baixo custo que, além da proteção face à covid-19, "exalta a africanidade". internacional Lusa internacional/mascaras-dao-trabalho-a-atelies-de-maputo-mas_5e92cdd4202c5331b3e3ce2b





No pequeno ateliê de Luisarda Matsinhe, no interior de um dos bairros periféricos de Maputo, agora só se produzem máscaras de capulana e o número das pessoas que as procuram é quase 10 vezes superior ao que costumava receber em dias normais.

"Por dia, nós recebíamos cinco pessoas, mas agora estamos a falar de 30 a 50 pessoas. Parece que as pessoas estão a tomar consciência da ameaça que esta doença representa", disse à Lusa a jovem costureira.