Marrocos decreta um mês de confinamento domiciliário O Governo de Marrocos, reunido em conselho extraordinário, decretou hoje um mês de confinamento domiciliário como medida de combate ao novo coronavírus, que infetou já 109 pessoas no país, sendo que duas delas morreram. internacional Lusa internacional/marrocos-decreta-um-mes-de-confinamento_5e77c90c54821b1985b21dba





O confinamento arrancou na sexta-feira, 20 de março, e termina em 20 de abril, período durante o qual somente uma pessoa por família pode sair de casa, desde que tenha consigo uma permissão assinada pela autoridade do seu bairro.

Além disso, o conselho adotou um projeto de decreto com sanções que serão aplicadas aos infratores do confinamento: entre um a três meses de prisão e/ou uma multa entre 300 e 1.300 dirhams (entre 30 e 130 euros, à taxa de câmbio atual).

Durante este período de um mês, designado de "estado de emergência de saúde", as autoridades proíbem todo o tipo de reunião ou aglomeração de pessoas e podem fechar o comércio se assim considerarem necessário.

Atualmente, estão abertas as lojas de comida, com horário variável de acordo com as cidades.

Estas medidas acontecem depois de na noite passada dezenas de pessoas terem violado o confinamento em Tânger e Fez em marchas nas ruas a entoar cânticos religiosos.

A Itália registou mais 651 mortos pelo covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de vítimas mortais para 5.476, segundo os números indicados hoje pela proteção civil italiana.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia do novo coronavírus, já infetou mais de 300 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

ALU // JPS

Lusa/Fim