Marcelo diz que relação bilateral não se deixa distrair por "ruídos" O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que a relação de Portugal com Moçambique não se deixa distrair por "ruídos", sem detalhar, mas numa altura em que o país tenta retomar a confiança de doadores e mercados.





"Nas relações com Moçambique, temos vindo a olhar com atenção para os domínios de possível colaboração económica e financeira, atentos aos ruídos que de vez em quando surgem, atentos aquilo que de vez em quando distrai do fundamental", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.

Atentos ao que classifica como "ruídos", mas sem os tomar pelo essencial da relação, defendeu o chefe de Estado, num discurso durante uma receção à comunidade portuguesa, em Maputo.