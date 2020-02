Mais de 5,5 milhões de máscaras vendidas nos últimos 10 dias em Macau O Governo de Macau anunciou hoje que nos últimos 10 dias foram vendidas 5,720 milhões de máscaras, assegurando que não vai faltar este equipamento de proteção, no 17.º dia que não regista casos de novo coronavírus no território. internacional Lusa internacional/mais-de-5-5-milhoes-de-mascaras-vendidas-nos-_5e4fc7b4e83a5312a744d211





Na conferência de imprensa diária, na véspera da quarta fase de venda racionada das 20 milhões de máscaras encomendadas, as autoridades garantiram que existem máscaras suficientes para a população.

Nas duas primeiras fases de venda tinham sido distribuídas mais de 10 milhões de máscaras, disse o Governo de Macau, na véspera de iniciar a terceira fase de distribuição, no dia 11 de fevereiro. O total agora de máscaras vendidas, segundo os dados hoje atualizados, é de cerca de 15,5 milhões, de 20 milhões de máscaras encomendadas.

"Apelamos mais uma vez para não ficarem preocupados", disse a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, Leong Iek Hou, em conferência de imprensa.

"Não precisam de ir correr a comprar", reforçou.

Cada residente, mediante apresentação da identificação, recebe dez máscaras para igual número de dias.

Em entrevista à Lusa, na quarta-feira, o médico representante dos Serviços de Saúde de Macau Jorge Sales Marques disse que está garantida a cobertura de máscaras no território, um dos meios para prevenir o risco de contágio pelo coronavírus Covid-19.

"A cobertura de máscaras, tanto para adultos como para crianças, está garantida" em Macau, afirmou o pediatra que integra a equipa médica de Macau envolvida no combate ao surto do novo coronavírus.

O médico salientou que, de facto, as autoridades foram confrontadas com muitas dificuldades para comprar máscaras que assegurassem o fornecimento à população, sobretudo "nesta altura em que existe uma epidemia" e "as máscaras são procuradas em todas as partes do mundo".

O número de infetados com o coronavírus Covid-19 em Macau desceu na quarta-feira para quatro após uma nova alta hospitalar anunciada pelos Serviços de Saúde locais, em conferência de imprensa.

Trata-se de um homem de 66 anos, que esteve 28 dias hospitalizado, oriundo da cidade chinesa de Wuhan, onde começou o novo coronavírus, que já matou mais de duas mil pessoas a nível mundial.

Dos 10 casos registados em Macau, este é o sexto paciente a receber alta, continuando internadas outras quatro pessoas.

Ainda na conferência de imprensa de hoje, as autoridades indicaram que dos 1.517 casos suspeitos em Macau, 1.497 foram excluídos pelas autoridades, com dez à espera de resultados de análises, não existindo neste momento pessoas em isolamento.

Nas últimas 24 horas foram efetuados 137 testes, sublinharam as autoridades de saúde, no dia em que se cumpre o 17.º dia sem novos casos no território.

As autoridades de Macau já começaram a reabrir, gradualmente, alguns parques de lazer, mas voltaram a reiterar o apelo à população para que evite sair de casa e a concentração de pessoas, porque o combate à "epidemia ainda não terminou".

