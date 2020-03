Mais de 12.000 profissionais de saúde espanhóis infetados O número de profissionais de saúde infetados em Espanha pela covid-19 é de 12.298, estado a grande maioria, entre 85% e 90%, a ter "muito boa evolução" e a recuperar da doença em casa, revelaram hoje fontes oficiais. internacional Lusa internacional/mais-de-12-000-profissionais-de-saude_5e81e8fafed2021973b3548a





Isto foi assegurado hoje em Madrid por María José Sierra, uma responsável do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias de Espanha, na habitual conferência de imprensa em que foi feito o balanço diário da evolução da situação do novo coronavírus no país.

Esta especialista do Ministério da Saúde também foi questionada sobre a preocupação de algumas pessoas que andam na rua com máscaras por medo de contágio e fez questão de esclarecer que não se apanha o coronavírus apenas por andar a passear.

"Se alguém anda pela rua, não está em risco com o ar que respira", disse ela, acrescentando que o problema está no caso de contacto com alguém que tem a doença.

A médica explicou ainda que as máscaras cirúrgicas desempenham um papel muito importante para as pessoas que começam a apresentar sintomas e podem estar a expulsar o vírus, sendo importantes para proteger os profissionais e para evitar que o vírus seja transmitido a outros.

Há outro tipo de máscaras que são por vezes usadas nos hospitais, quando há contacto, em certas práticas, com os pacientes, chamadas FPP2 e 3, que protegem os profissionais de serem infetados.

Desta forma, a máscara cirúrgica pode ter uma missão dupla, enquanto há outras, com maior capacidade para filtrar, usadas por profissionais de saúde que são confrontados com certas atividades dentro do hospital.

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 812 mortos com o novo coronavírus, uma ligeira redução do número de vítimas num só dia, elevando o balanço total de mortes devido à pandemia para 7.340, segundo a última atualização das autoridades sanitárias.

Os números do Ministério da Saúde espanhol revelam ainda um aumento diário de 6.398 no número de infetados, menos do que os 6.549 novos casos anunciados no domingo.

Desde o início da pandemia, o país registou um total de 85.195 casos de covid-19, dos quais 7.340 morreram e 16.780 tiveram alta e são considerados como curados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Espanha ultrapassou hoje a China em número total de infetados com o covid-19, estando apenas atrás dos Estados Unidos e da Itália.

Por outro lado, a Espanha é o segundo país no mundo com maior número de mortes, depois da Itália que tinha no domingo 10.779 vítimas mortais.

