Macau sem novos casos há quatro dias, autoridades anunciam mais três altas hospitalares Macau não regista novos casos há quatro dias consecutivos e mais três pacientes receberam alta hospitalar, pelo que continuam 32 pessoas infetadas a receber tratamento à covid-19, anunciaram hoje as autoridades.





Pouco mais de 800 pessoas estão a cumprir quarentena obrigatória, acrescentaram as autoridades na conferência de imprensa diária de acompanhamento do surto do novo coronavírus.

Macau registou 45 infetados desde o início do surto do novo coronavírus.

Depois de o território ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, a partir de meados de março foram identificados 35 novos casos, todos importados, um deles permanece em estado grave.

Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de dez casos da covid-19. Dos 45 casos, 13 já receberam alta hospitalar.

Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças. Uma delas é a quarentena obrigatória de 14 dias à entrada no território.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19 que começou em dezembro na China, já causou mais de 107 mil mortes e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

