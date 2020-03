Lituânia anuncia encerramento das fronteiras a cidadãos estrangeiros

A Lituânia anunciou que fechará hoje à tarde as fronteiras a cidadãos estrangeiros para evitar a propagação do novo coronavírus neste país báltico, com sete casos confirmados entre a população de 2,8 milhões de habitantes.

internacional

Lusa

