Líder dissidente da Renamo ameaça intensificar ataques armados no centro de Moçambique O líder dissidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição no país, ameaçou hoje intensificar ações armadas nas principais estradas das províncias de Sofala e Manica, centro de Moçambique.





"Tenho informação que os deputados vão tomar posse. Bem aventurados são eles, mas que saibam onde andar. Eu agora não vou poupar mais ninguém: autocarros de passageiros, homem ou mulher, vou bater. Já não há mais brincadeiras", disse à Lusa Mariano Nhongo, falando em contacto telefónico a partir de um ponto incerto do centro de Moçambique.

Em causa estão os ataques que se têm registado nas estradas nacionais EN1 e EN6, nas províncias de Manica e Sofala, incursões que já provocaram 21 mortos e têm sido atribuídas à autoproclamada Junta Militar da Renamo, um grupo de guerrilheiros dissidentes do partido que exige a renegociação do acordo de paz assinado em 06 de agosto e a demissão do atual líder daquela força política, Ossufo Momade.