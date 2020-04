Justiça brasileira bloqueia 11ME em bens de executivos e construtoras A Justiça brasileira bloqueou bens de executivos e empresas de construção no valor de cerca de 64 milhões de reais (11 milhões de euros), anunciou hoje a operação Lava Jato, que investiga um esquema de subornos na empresa Transpetro. internacional Lusa internacional/justica-brasileira-bloqueia-11me-em-bens-de_5e962a8d167deb31ca1048c6





Segundo a Lava Jato, maior operação contra a corrupção no Brasil, o ex-gerente da Transpetro - subsidiária da petrolífera estatal Petrobras - José Antônio de Jesus, o empresário Adriano Correia e as empresas de construção NM Engenharia e Queiroz Correia tiveram o bloqueio decretado como "garantia do cumprimento de penas pecuniárias requeridas na ação civil de improbidade administrativa".

De acordo com a acusação, o ex-gerente da subsidiária da Petrobrás terá recebido 7,5 milhões de reais (1,3 milhões de euros) em subornos para cometer fraude em contratos da Transpetro.

Já condenados por corrupção e branqueamento de capitais, José Antônio de Jesus e Adriano Correia são agora acusados no âmbito civil por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública.

A ação, que foi proposta em fevereiro passado, teve o sigilo retirado na tarde de hoje, segundo o Ministério Público Federal.

"A operação Lava Jato tem demonstrado que o esquema corrupto revelado na Petrobras também foi replicado nas suas subsidiárias, como é o caso da Transpetro. É essencial que o combate à corrupção alcance todos os envolvidos, na esperança de punir aqueles que prejudicaram o cidadão brasileiro e de reaver os valores desviados", salientou o procurador Paulo Roberto Galvão.

Esta é a primeira ação de improbidade administrativa acerca do esquema de corrupção instalado no núcleo da subsidiária de transporte da Petrobras.

Lançada em 2014, a operação Lava Jato trouxe a público um gigantesco esquema de corrupção de empresas públicas, como a Petrobras, implicando dezenas de altos responsáveis políticos e económicos, e levando à prisão de muitos deles, como o antigo Presidente brasileiro Luíz Inácio Lula da Silva, que se encontra atualmente em liberdade condicional.

MYMM // SR

Lusa/Fim