João Lourenço garante apoio a vítimas das enchentes O presidente angolano, João Lourenço, solidarizou-se hoje com as famílias angolanas vítimas das enchentes devidas à chuva intensa e garantiu que as autoridades vão prestar apoio aos cidadãos afetados.





"A nossa solidariedade vai para as famílias angolanas vítimas das enchentes, resultantes das chuvas que ontem se abateram sobre algumas cidades e localidades do país, com particular violência sobre Luanda", escreveu hoje o chefe do executivo angolano na sua conta do Twitter.

João Lourenço assegurou que "todo apoio será prestado pelas autoridades".

Segundo a Comissão Provincial de Proteção Civil de Luanda as inundações que assolaram a capital angolana no sábado fizeram uma vítima mortal, uma criança de sete anos arrastada pela corrente de água em Viana.

Além da vítima mortal, 208 casas ficaram inundadas e 250 famílias estão desalojadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INAMET) prevê chuvas intensas para Luanda na próxima semana, levando o Governo Provincial de Luanda a apelar à população que reside em zonas de risco a prevenir-se e não depositar o lixo nas valetas

