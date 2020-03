João Lourenço avisa que luta contra corrupção vai continuar apesar da "resistência organizada" O Presidente da República de Angola, João Lourenço, avisou hoje que não é possível dispensar a justiça no combate à corrupção e que vai continuar esta luta apesar da "resistência organizada" que tem encontrado. internacional Lusa internacional/joao-lourenco-avisa-que-luta-contra-corrupcao_5e6b77b38ca77d19679747e0





"É evidente que a perda repentina dos direitos abismais que alguns pensam ser um direito divino inquestionável, tinha de criar resistência organizada na tentativa de fazer refrear o ímpeto das medidas em curso", declarou o presidente no seu discurso de abertura da III Reunião ordinária do Comité Central do MPLA.

Sem citar nomes, falou de pessoas que tiveram "uma ambição desmedida, mas que deviam, pelo contrário, agradecer a ação do executivo.