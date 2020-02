Itália suspende Carnaval de Veneza devido ao Covid-19 As autoridades italianas ordenaram a suspensão dos festejos do Carnaval de Veneza para tentar travar a propagação do novo coronavírus, numa altura em que o número de casos de infeção no país se eleva a 132. internacional Lusa internacional/italia-suspende-carnaval-de-veneza-devido-ao-_5e527ab8ecd6251278771b57





O governador da região de Veneto, Luca Zaia, disse que a suspensão entra em vigor ao final da tarde de hoje.

O Carnaval de Veneza, que atrai anualmente dezenas de milhares de pessoas, continuaria até terça-feira.

Três pessoas foram diagnosticadas com o Covid-19 em Veneza, todas com idades acima dos 80, estando hospitalizadas em estado crítico.

As infeções pelo novo coronavírus em quatro regiões do norte de Itália elevam-se a 132, depois de realizadas análises a cerca de 3.000 pessoas com sintomas suspeitos, informou hoje o presidente da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli.

A maioria dos casos regista-se na Lombardia, com 89 infetados, seguida de Veneto, com 24 casos, dois dos quais na cidade de Veneza, a que se juntou entretanto um terceiro, não contabilizado neste balanço da Proteção Civil.

Em Piacenza, na região de Emilia Romanha, há nove casos confirmados, em Piemonte seis e na Lácio dois, neste caso turistas chineses.

Duas pessoas morreram pela infeção por Covid-19 em Itália, uma na região de Veneto e outra na da Lombardia.

A Proteção Civil não conseguiu até ao momento determinar o "paciente zero", o primeiro caso em território italiano, pelo que "é difícil prever a propagação" do vírus no país, explicou Borrelli.

