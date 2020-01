Itália confirma dois casos e suspende voos de e para a China

Itália confirmou hoje dois casos no país do novo coronavírus e suspendeu todos os voos provenientes ou com destino à China, apesar da oposição às restrições de voos manifestada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

