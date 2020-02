Irão regista quinta vítima mortal e eleva para 28 número de infetados O Irão anunciou hoje mais uma vítima mortal e dez novos casos de coronavírus Covid-19, elevando o número total de mortos para cinco e o número de pessoas infetadas para 28. internacional Lusa internacional/irao-regista-quinta-vitima-mortal-e-eleva_5e50fe16ee210512b2d20b81





"Temos dez novos casos confirmados de Covid-19", disse o porta-voz do ministério da Saúde Kianouche Jahanpour na televisão estatal, acrescentado que "uma das dez pessoas infetadas infelizmente morreu".

Desde que foi detetado no final do ano passado, na China, o coronavírus Covid-19 provocou mais de 2.345 mortos e infetou mais de 76 mil pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.

Além das vítimas mortais no continente chinês, morreram cinco pessoas no Irão, três no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas na Coreia do Sul, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma em Itália.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

