Infetados sobem para 150 em Espanha com sete casos mais graves Os casos de coronavírus em Espanha subiram hoje para 150, dos quais sete mais graves estão em Unidades de Cuidados Intensivos, estando as autoridades sanitárias a avaliar se devem subir o nível de alerta em duas zonas mais atingidas. internacional Lusa internacional/infetados-sobem-para-150-em-espanha-com-sete-_5e5e852ddfc596176d5eb481





O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simón, explicou hoje que o cenário "não mudou substancialmente" desde segunda-feira, embora se esteja a aguardar testes que podem "indicar" 15 novos casos confirmados cuja origem está a ser verificada, a maioria localizados na comunidade autónoma de Madrid.

Fernando Simón avançou que as comunidades autónomas de Madrid e do País Basco estão a avaliar uma eventual mudança do cenário de "contenção" da doença para "mitigação" em duas das áreas de "maior preocupação" - Torrejón de Ardoz (Madrid) e Vitória (País Basco) -, uma vez que a origem da infeção é desconhecida, e nesse novo cenário seriam adotadas medidas adicionais.

No total, são 150 casos nas várias regiões autónomas, dos quais 49 na de Madrid, 15 estão localizados na Catalunha e outros 15 em Valência, 13 no País Basco e também 13 na Andaluzia, 10 na Cantábria, oito em Castela e Leão, sete em Castela-Mancha e mais sete nas Canárias, seis na Extremadura, três em A Rioja, dois nas ilhas Baleares, um nas Astúrias e também um em Navarra.

Das 211 pessoas em isolamento doméstico no País Basco por terem tido contacto com pessoas infetadas, 100 são profissionais de saúde.

Questionado sobre o jogo de futebol da Liga dos Campeões entre o Valência e o Atlanta Bergamo em 10 de março próximo, Simon disse que se está a estudar quais as medidas que devem ser tomadas e possivelmente haverá uma decisão ainda hoje.

O responsável começou a conferência de imprensa diária com um pedido de desculpas à comunidade religiosa evangélica por ter revelado na segunda-feira que havia um grupo religioso desta confissão infetado, afirmando que entendia o seu "desconforto".

FPB // ANP

Lusa/Fim