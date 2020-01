Indígenas denunciam política de "genocídio, etnocídio e ecocídio" do Governo brasileiro Mais de 600 líderes indígenas brasileiros, reunidos em torno do emblemático chefe Raoni Metuktire no meio da floresta, denunciaram sexta-feira a política de "genocídio, etnocídio e ecocídio" incentivada, acusam, pelo Governo de Jair Bolsonaro. internacional Lusa internacional/indigenas-denunciam-politica-de-genocidio_5e228dc18362ff1c25cd6e45





Líderes indígenas e representantes de outras comunidades amazónicas estão reunidos desde terça-feira no estado de Mato Grosso, para formar uma união sagrada contra a política ambiental do Presidente brasileiro.

Estes responsáveis acusam o Governo de ameaçar o modo de vida dos nativos com as suas políticas, em particular através de uma lei com a qual se pretende autorizar atividades de mineração em terras reservadas para os nativos.

"O nosso objetivo era unir forças e denunciar um projeto político do Governo brasileiro de genocídio, etnocídio e ecocídio que está em andamento", pode ler-se no projeto de manifesto elaborado no final da reunião, aprovado durante a noite.

O Presidente Jair Bolsonaro "ameaça os nossos direitos, a nossa saúde e o nosso território", sublinha-se no texto, que foi lido em português e depois nas diferentes línguas indígenas da "casa dos homens" de Piaraçu, uma localidade afastada dos grandes centros urbanos, localizada nas margens do rio Xingu, no meio da floresta.

"Não aceitamos a mineração nas nossas terras, madeireiros, pescadores ilegais ou hidroeletricidade. Somos contra qualquer coisa que destrua a floresta", acrescenta-se no documento.

Os líderes indígenas também lamentaram que "ameaças e discursos de ódio do Governo incentivem a violência contra os povos indígenas e os assassínios dos (...) líderes" e exigem "punição para aqueles que matam" os seus "entes queridos".

Os nativos enfrentam "não apenas o Governo, mas também a violência de uma parte inteira da sociedade que expressa claramente o seu racismo", denunciam.

Em 2019, pelo menos oito líderes indígenas foram assassinados, três deles em menos de uma semana.

O chefe Raoni, de 89 anos, pretende levar o manifesto ao Congresso em Brasília, pessoalmente.

Na quinta-feira, as lideranças indígenas brasileiras já tinham lançado uma aliança de oposição às políticas ambientais defendidas pelo Governo.

"Estamos vivendo um momento dramático, quase uma situação de guerra", disse então a coordenadora da Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Sonia Guajajara, durante a reunião.

