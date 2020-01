Guiné Equatorial cai mais de 3% mas perspetiva melhora com o FMI O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) considera que a Guiné Equatorial continuará em recessão neste e no próximo ano, com quebras superiores a 3% do PIB, mas as perspetivas melhoram com o programa do Fundo Monetário Internacional (FMI). internacional Lusa internacional/guine-equatorial-cai-mais-de-3-mas-perspetiva_5e3417f03555ec12713ee95e





"A Guiné Equatorial continua a lutar para sair da recessão causada pela quebra dos preços do petróleo em 2014, com o PIB a cair 4,1% em 2019, depois de ter descido 6,1% em 2018", lê-se no relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas, hoje divulgado em Abidjan, a sede do BAD.

O programa negociado com o FMI no final do ano passado "vai focar-se na manutenção da estabilidade macroeconómica e no fortalecimento do setor bancário, além de promover o Estado social, a diversificação económica, a boa governação e a transparência", lê-se ainda no documento, com o subtítulo 'Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro'.