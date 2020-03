Guiné-Bissau fecha fronteiras e cancela voos provenientes de qualquer país

As autoridades da Guiné-Bissau anunciaram hoje o encerramento das fronteiras e a interdição à aterragem de voos no aeroporto de Bissau, a partir de quarta-feira, no âmbito das medidas de prevenção para combater a pandemia do novo coronavírus.

