Governo timorense reforçar restrições a visitantes de países mais afetados O Governo timorense aprovou hoje o alargamento de medidas temporárias de restrição de entrada a cidadãos estrangeiros que tenham estado na China, Coreia do Sul, Itália e Irão como prevenção face ao surto do novo coronavírus.





O ministro dos Negócios Estrangeiros timorense, Dionísio Babo, disse à Lusa que as medidas, que se aplicam a qualquer pessoa que tenha estado nas últimas quatro semanas em qualquer desses países, estão em linha com medidas aprovadas regionalmente.

"As medidas aplicam-se a partir de hoje. Acompanharemos o desenvolvimento da epidemia e iremos tomando medidas adicionais em sincronia com o que os países vizinhos também estão a tomar", explicou Babo.

"Se houver situações em que o Governo tem que tomar medidas extraordinárias para salvaguardar e proteger o país, faremos isso", insistiu.

O chefe da diplomacia timorense notou que é importante atuar em coordenação regional, para maximizar os efeitos de prevenção e contenção da doença e insistiu que as restrições se aplicam "não por nacionalidade", mas sim por origem dos visitantes.

"Estas restrições são aplicadas a pessoas que estiveram nas últimas quatro semanas ou que passaram pelos países e não a nacionalidades", disse.

As medidas foram adotadas na reunião de hoje do Conselho de Ministros, onde a questão da epidemia de Covid-19 foi um dos temas dominantes da agenda.

"Considerando o risco associado à rápida propagação do novo coronavírus, as medidas de interdição definidas nos termos da presente Resolução, são quinzenalmente reapreciadas, com vista à sua manutenção ou eliminação", refere-se numa nota do Governo.

"Ao abrigo desta Resolução do Governo, a Ministra da Saúde em exercício foi também mandatada para instruir os serviços competentes do Ministério da Saúde para, em coordenação com as linhas ministeriais relevantes, atuar em conformidade com os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde", nota-se ainda.

Dionísio Babo apelou aos cidadãos timorenses para que sigam as recomendações de saúde das autoridades e fortaleçam a prevenção e para que "não pensem que isto é uma doença dos estrangeiros".

"Esta é uma doença global e temos que nos proteger e ao mesmo tempo trabalhar para conter o vírus e proteger o país e os cidadãos", disse.

"Apelo para que não se estigmatize pessoas do estrangeiro ou que venham do estrangeiro. Esta não é uma doença dos internacionais. É global", afirmou.

Timor-Leste tem atualmente um caso suspeito de um cidadão que está em isolamento à espera do resultado dos testes que deverá ser conhecido na quinta-feira, segundo a Organização Mundial de Saúde.

Testes confirmaram que deu negativo o teste a um primeiro caso suspeito, de um cidadão italiano, que estava vários dias em isolamento.

O país não registou ainda qualquer caso confirmado da epidemia de Covid-19 que foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

