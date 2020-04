Governo timorense manifesta "grande consternação e pesar" pela morte de médico norte-americano O Governo timorense manifestou hoje "enorme consternação e grande pesar" pela morte do médico norte-americano Dan Murphy e destacou o apoio prestado durante mais de 20 anos à população do país. internacional Lusa internacional/governo-timorense-manifesta-grande_5e968b9b3c0c9b6c94a2e536





"Desde 1998, o Dr. Dan, o fundador da Clínica do Bairro Pité, manteve uma intensa atividade no tratamento dos mais vulneráveis em Timor-Leste. Diariamente, a clínica do Bairro Pité atende centenas de pacientes, designadamente no tratamento de leucemia, tuberculose, HIV/SIDA e outras doenças", de acordo com uma nota de pesar, aprovada em Conselho de Ministros.

"O contributo e a extrema dedicação de Dan Murphy no tratamento dos mais vulneráveis nunca será esquecido e será para sempre lembrado com grande carinho, admiração e respeito por todos os timorenses", sublinha.