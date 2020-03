Governo são-tomense indefere decisão do executivo do Príncipe de suspender ligações entre as duas ilhas O Governo são-tomense indeferiu hoje uma resolução do Governo Regional do Príncipe que pretendia suspender as ligações marítimas e aéreas entre as duas ilhas como medida preventiva contra o novo coronavírus. internacional Lusa internacional/governo-sao-tomense-indefere-decisao-do_5e7b632754821b1985b375f1





"O Conselho de Ministro decidiu indeferir esta proposta do Governo Regional e aproveita para informar que fica estabelecido o reforço das medidas de controlo sanitário nos aeroportos e portos de São Tomé e do Príncipe", segundo um comunicado do executivo são-tomense, lido hoje pelo seu porta-voz, Adelino Lucas, após uma reunião do Conselho de Ministros.

Em declarações à televisão pública de São Tomé e Príncipe, o presidente do Governo Regional, José Cassandra, tinha declarado no final da semana passada que o seu executivo iria cortar as ligações aéreas e marítimas com a capital, como medida preventiva contra a covid-19 na ilha do Príncipe.