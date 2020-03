Governo moçambicano espera que queda de preço de crude não afete investimentos no gás

O presidente do Instituto Nacional de Petróleos (INP) de Moçambique, Carlos Zacarias, disse hoje esperar que a queda do preço de petróleo no mercado internacional não tenha um impacto negativo nos investimentos no setor de gás natural no país.

