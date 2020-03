Governo diz ter situação controlada nas duas vilas invadidas em Cabo Delgado O porta-voz do Governo moçambicano disse hoje que a situação em Mocímboa da Praia e Quissanga "está controlada", uma semana depois de grupos armados terem ocupado duas vilas do Norte do país em menos de 48 horas. internacional Lusa internacional/governo-diz-ter-situacao-controlada-nas-duas-_5e8362cc07faa71951670bd9





"As Forças de Defesa e Segurança já conseguiram manter a ordem e tranquilidade e já se circula em Mocímboa da Praia e em Quissanga [duas localidades da província de Cabo Delgado]", disse Felimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros, sem, no entanto, avançar o número de mortos registados nos dois episódios.

Mocímboa da Praia fica a cerca de 90 quilómetros a sul dos megaprojetos de gás natural em construção na região, enquanto Quissanga fica 200 quilómetros a sul, mais perto da capital provincial, Pemba.