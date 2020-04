Governo angolano aprova crédito adicional de 34 milhões de euros O Governo angolano aprovou a abertura de um crédito adicional de 20 mil milhões de kwanzas para pagar despesas relacionadas com a prevenção e combate da covid-19, segundo um decreto presidencial a que a Lusa teve acesso. internacional Lusa internacional/governo-angolano-aprova-credito-adicional-de-_5e85c768b06c74195b2879be





O diploma, publicado em Diário da República no dia 01 de abril, refere que os 20 mil milhões de kwanzas (34 milhões de euros) serão distribuídos pelas "Unidades Orçamentais com necessidades inerentes" ao objeto do decreto que refere a "implementação de mecanismos e medidas para prevenir e conter a transmissão e expansão" da doença, bem como assegurar "condições mínimas indispensáveis para o combate da pandemia".

Angola regista atualmente oito casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, entre os quais dois morreram.