Funeral realiza-se hoje em Maputo

O funeral de Estado de Marcelino dos Santos, um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a independência, realiza-se hoje em Maputo, ao cabo de sete dias de luto nacional. Após uma cerimónia no salão nobre do Conselho Municipal da Cidade de Maputo, o cortejo fúnebre vai partir para o Monumento aos Heróis Moçambicanos. A urna será colocada na cripta no centro da Praça dos Heróis, onde jazem o independentista Eduardo Mondlane e o primeiro Presidente moçambicano Samora Machel, entre outras figuras. A cerimónia no salão nobre do município contará com a declamação de poemas de Calane da Silva e Mia Couto, com a leitura de uma mensagem pela atleta Lurdes Mutola em nome dos desportistas moçambicanos e com um elogio fúnebre proferido pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi. Marcelino dos Santos morreu aos 90 anos, em Maputo, no dia 11 de fevereiro, vítima de doença prolongada. Natural de Lumbo, junto à Ilha de Moçambique, na província de Nampula (Norte do país), fez parte com Samora Machel e Uria Simango do "triunvirato" que chefiou a FRELIMO após a crise aberta com o assassínio de Eduardo Mondlane, em 1969. Após a independência, exerceu entre outros cargos o de presidente da Assembleia da República de Moçambique, entre 1986 e 1994, último lugar institucional que ocupou, apesar de continuar na vida política.

internacional

Lusa

