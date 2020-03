Franceses vão hoje às urnas escolher autarcas sob a ameaça do Covid-19 Mesmo com fecho das escolas e diminuição dos trajetos casa-trabalho, cerca de 47,7 milhões de franceses estão inscritos para votarem votar nas eleições municipais, que foram mantidas pelo Presidente e que têm medidas especiais de realização devido ao Covid-19???????. internacional Lusa internacional/franceses-vao-hoje-as-urnas-escolher-autarcas_5e6dc2071a16c91991b4ad99





Dois postos de lavagem de mãos à entrada e saída das mesas de voto, marcas no chão com cerca de um metro de distância entre cada uma para organizar as filas de eleitores e trazer a sua própria caneta de casa são apenas algumas das regras a respeitar nestas eleições municipais em França.

O anúncio da manutenção das eleições no meio da pandemia do Covid-19, que já fez 79 mortos em França, foi considerada por alguns contraditória, mas o Presidente francês Emmanuel Macron justificou a decisão com o parecer positivo do seu conselho científico e também a importância da "continuidade da vida democrática no país".

Assim, a pandemia levar que muitos eleitores optem por não votar para se protegerem do vírus, acentuando um cenário que já era de incerteza política em muitas pequenas, médias e grandes cidades no país.

A entrada do partido La Republique En Marche (LREM), partido que elegeu o Presidente e detém a maioria na Assembleia Nacional, nas eleições locais veio baralhar as contas municipais, assim como o enfraquecimento de formações como o Partido Socialista à esquerda ou Os Republicanos à direita. Os Verdes, após um bom resultado nas eleições europeias, têm também grandes esperanças para estas eleições locais.

Assim, cidades chave para a manutenção do controlo da política local como Paris, Lyon ou Marselha não têm um vencedor óbvio, com o LREM a seduzir muitos candidatos alternativos ou autarcas que se desentenderam com os seus partidos nos últimos anos.

Outro cenário possível em muitas cidades são as alianças improváveis para a segunda volta, marcada para o próximo dia 22 de março para quem não conseguiu mais de 50% na primeira volta.

