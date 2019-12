Fogos na Austrália fizeram três mortos nas últimas horas Os incêndios florestais na Austrália causaram nas últimas horas a morte de três pessoas, entre as quais dois bombeiros, e a situação pode agravar-se devido à onda de calor que os ecologistas atribuem ao aquecimento global. internacional Lusa internacional/fogos-na-australia-fizeram-tres-mortos-nas_5dfcb7d1f82d7c798273e1d0





A organização Global Watch Forest Fires, que monitoriza os incêndios florestais em todo o mundo, divulgou hoje uma imagem que mostra um mapa da Austrália em chamas, sobretudo a costa este e meridional onde lavram centenas de fogos.

O número exato de incêndios ainda não foi determinado porque cada região australiana é gerida pelo serviço de bombeiros local.

A onda de calor que se faz sentir na Austrália ultrapassou durante vários dias consecutivos recordes de temperatura: 40,9 graus na terça-feira e 41,9 graus na quarta-feira.

O aumento da temperatura agravou a situação, tendo aumentado o número de incêndios que desde o mês de julho já provocaram a morte a oito pessoas.

Hoje morreram três pessoas, entre as quais dois bombeiros que combatiam as chamas, estando uma quarta pessoa desaparecida.

De acordo com as autoridades, quatro bombeiros e três polícias estão feridos devido a queimaduras e inalação de fumo.

Do ponto de vista político, o primeiro-ministro Scott Morrison foi obrigado a pedir desculpas por se encontrar de férias com a família no Hawai, numa altura em que se regista um aumento de números de fogos no país.

"Lamento profundamente alguma ofensa causada a qualquer um dos muitos australianos afetados pelos terríveis incêndios por me encontrar a descansar com a minha família neste momento", refere o comunicado do chefe de governo australiano.

Morrison respondia às críticas dos políticos e da sociedade australianos por se ter deslocado "secretamente" numa altura em que os fumos tóxicos provocados pelos incêndios atingiram níveis de grande perigosidade em Sidney.

A revista The Conversation escreveu que Morrison, que se nega a relacionar os incêndios com os fenómenos relacionados com o aquecimento global, deveria estar "fisicamente" no país para "dar apoio moral" numa altura de desastre nacional.

Várias organizações ecologistas manifestaram-se nos últimos dias exigindo novas medidas ao governo da Austrália, o maior exportador de carvão do mundo, no sentido de se conseguir fazer a transição para as energias limpas além de medidas concretas contra os incêndios.

As previsões indicam que no sábado as consequências dos fogos podem vir a ser catastróficas.

"O sábado vai ser um dia mesmo muito difícil", disse hoje Shane Fitzsimmons, responsável pelo Serviço Rural de Bombeiros da Nova Gales do Sul.

