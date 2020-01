Finlândia confirma primeiro caso de contágio com o novo coronavírus A Finlândia confirmou hoje o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no país, com as autoridades locais a precisarem que a paciente é uma turista chinesa que se encontra estável. internacional Lusa internacional/finlandia-confirma-primeiro-caso-de-contagio-_5e31c0b6b34dee12adb152af





A Finlândia junta-se assim aos outros dois países na Europa - França (quatro casos) e Alemanha (quatro casos) - que já identificaram pessoas contaminadas pelo novo coronavírus detetado inicialmente na China.

A paciente é oriunda da cidade de Wuhan, na província de Hubei (centro da China), onde o novo vírus foi identificado pela primeira vez, informaram as mesmas fontes, que acrescentaram que a mulher estava de visita à Lapónia, região no extremo norte da Finlândia.

A mulher, de 32 anos, deu entrada num hospital local com sintomas associados ao novo coronavírus (2019-nCoV), que provoca doença respiratória potencialmente grave, como a pneumonia.

Foi a própria paciente que recorreu à unidade hospitalar após ter sentido os primeiros sinais de infeção, referiram as autoridades, que acrescentaram que após a realização de testes a contaminação do vírus foi confirmada.

Segundo fontes do hospital central da Lapónia, citadas pelos 'media' locais, a paciente está estável.

Outras 15 pessoas estão sob observação, uma vez que terão estado expostas a um potencial contágio.

As autoridades da Finlândia, o primeiro país nórdico a registar um caso de contaminação pelo 2019-nCoV, afirmaram que a situação está sob controlo e que o risco de propagação do novo coronavírus no território finlandês é baixo.

A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan.

As quase 6.000 infeções confirmadas mostram que já foi ultrapassado na China o número de pessoas afetadas durante a epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que atingiu 5.327 pessoas entre novembro de 2002 e agosto de 2003, segundo dados oficiais.

Além do território continental da China, e agora na Finlândia, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França e Emirados Árabes Unidos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu hoje voltar a convocar, na quinta-feira, o Comité de Emergência para determinar se o surto do novo coronavírus, com origem na China, deve ser uma emergência de saúde pública internacional.

