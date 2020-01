Filho de Jonas Savimbi morre atropelado na capital angolana Loth Paulino Sakaita, um dos filhos de Jonas Savimbi, líder fundador da União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA), morreu na noite de quarta-feira, em Luanda, vítima de atropelamento, disse hoje à Lusa fonte do partido. internacional Lusa internacional/filho-de-jonas-savimbi-morre-atropelado-na_5e171e7c8362ff1c25c97de6





Segundo o secretário-geral da UNITA, maior partido na oposição em Angola, Álvaro Chicuamanga Daniel, Loth, de 27 anos, foi atropelado, na zona do Golf II, e "prontamente" foi socorrido pela polícia, tendo sido levado para uma unidade hospitalar onde faleceu.

Fonte do comando da polícia, em Luanda, adiantou que tomou conhecimento do incidente, que ocorreu na avenida Pedro de Castro Van-Dúnem Loy, município do Kilamba Kiaxi, em Luanda.

Em declarações à Lusa, o porta-voz da polícia em Luanda, Hermenegildo de Brito, fez saber que o motorista que conduzia em "excesso de velocidade pôs-se em fuga" e que decorrem investigações em busca do infrator.

"Foi um atropelamento por volta das 19:30 de quarta-feira, estava a fazer uma travessia e vinha um carro com excesso de velocidade e o atropelou, foi socorrido pelas forças policiais até ao Hospital Geral de Luanda onde veio a falecer horas depois", explicou.

Loth Malheiro Savimbi é um dos filhos de Jonas Savimbi, morto em combate em 22 de fevereiro de 2002, na província angolana do Moxico.

Os restos mortais de Jonas Savimbi foram exumados 17 anos após a sua morte e sepultados em junho de 2019, na região de Lopitanga, província do Bié.

