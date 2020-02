Falta de julgamento é preocupante, um ano após detenções Analistas moçambicanos consideram ser "preocupante" o facto de o caso das dívidas ocultas não ter sido julgado, um ano após as primeiras detenções, apontando a "magnitude sem precedentes" do processo como provável causa da falta de desfecho judicial. internacional Lusa internacional/falta-de-julgamento-e-preocupante-um-ano-apos_5e465f4eb34dee12adb8dc50





Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização da sociedade civil moçambicana, disse à Lusa que a falta de um julgamento do caso das dívidas ocultas gera preocupação, um ano após as primeiras detenções e com os empréstimos a causar danos à economia e à imagem do país.

"Há uma preocupação muito grande, porque o caso ainda não foi judicialmente encerrado, mesmo havendo bastante matéria incriminatória", referiu Nuvunga.