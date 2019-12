Evolução do kwanza e das reservas vai determinar o 'rating' de Angola - Fitch A agência de notação financeira Fitch considerou hoje que a evolução do 'rating' de Angola, atualmente com tendência negativa, vai depender da capacidade de estabilização das reservas internacionais e da evolução da cotação da moeda. internacional Lusa internacional/evolucao-do-kwanza-e-das-reservas-vai_5dfe0ac17cf645796c577cdc





Num relatório enviado hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, os analistas da agência de 'rating' afirmam que as medidas de política monetária tomadas recentemente pelo Banco Nacional de Angola (BNA) "estão em linha com o programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) e por isso Angola garantiu a aprovação da segunda revisão do programa".

No entanto, alertam, a evolução do 'rating', em Perspetiva de Evolução Negativa desde junho, está ligada ao "impacto destas medidas na qualidade do crédito soberano, que vai depender de o país conseguir estabilizar as reservas e a extensão da depreciação da moeda nacional".