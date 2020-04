Europa ultrapassa os 45 mil mortos e mais de 620 mil infetados A nova pandemia de coronavírus matou mais de 45.000 pessoas na Europa, quase 85% dos quais na Itália, Espanha, França e Reino Unido, segundo dados recolhidos, às 18:00 de hoje, pela agência AFP através de fontes oficiais dos países. internacional Lusa internacional/europa-ultrapassa-os-45-mil-mortos-e-mais-de-_5e88dec522595919610d423c





De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, a Europa é atualmente o continente mais atingido com a pandemia do novo coronavírus, tendo observado um total de 46.033 mortes (para 627.203 casos declarados oficialmente), destacando-se a Itália com 15.362 mortos e a Espanha com 11.744 mortos.

A França tem 7.560 mortes oficialmente declaradas e o Reino Unido 4.313.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil. Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 266 mortes, mais 20 do que na véspera (+8,1%), e 10.524 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 638 em relação a sexta-feira (+6,5%).

Dos infetados, 1.075 estão internados, 251 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 75 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

