EUA e Total anunciam apoio de 9ME para ações sociais no norte de Moçambique A agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) assinou hoje um memorando de entendimento com a petrolífera Total para investimentos de nove milhões de euros em setores sociais no norte de Moçambique, anunciou a embaixada norte-americana em Maputo.





"Ambas as organizações concordaram em investir cinco milhões de dólares (4,5 milhões de euros) cada, para promover melhores resultados de saúde comunitária, prevenir o casamento infantil e encorajar o desenvolvimento positivo da juventude na província de Cabo Delgado", lê-se em comunicado.

A taxa de casamento infantil em Moçambique está entre as mais altas do mundo e Cabo Delgado tem, entre as províncias do país lusófono, "a maior taxa de casamento infantil para raparigas menores de 18 anos de idade: 61%" refere-se no documento, destacando as consequências nefastas do casamento precoce para a saúde e educação.