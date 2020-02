EUA anunciam aumento no imposto sobre aviões da Airbus Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira à noite que aumentariam os impostos alfandegários em 15% sobre os aviões da Airbus importados da Europa e a empresa já declarou que lamenta a decisão tomada pelos norte-americanos. internacional Lusa internacional/eua-anunciam-aumento-no-imposto-sobre-avioes-_5e47e77d84a13912995abe26





O fabricante europeu de aeronaves reagiu hoje à decisão dos Estados Unidos e "lamenta profundamente" que esta tenha sido a decisão do Governo norte-americano.

Para a Airbus, esta decisão "cria mais instabilidade para as companhias aéreas norte-americanas, que já sofrem com a falta de aeronaves", nomeadamente após a proibição dos voos com o avião 737 MAX, do seu concorrente Boeing.

"Tomámos nota do anúncio dos Estados Unidos", disse uma porta-voz do Ministério da Economia alemão, contactada pela agência de notícias AFP.

"Nossa posição básica é clara: rejeitamos qualquer aumento unilateral nos impostos alfandegários, que são prejudiciais a todos, inclusive aos Estados Unidos", declarou a porta-voz.

Os ministros europeus, que têm várias reuniões agendadas para segunda-feira em Bruxelas, podem aproveitar a oportunidade para expressar uma posição comum sobre o assunto.

Desde outubro, em retaliação aos subsídios fornecidos ao fabricante europeu de aeronaves Airbus, o Governo dos Estados Unidos impôs tarifas punitivas de 7,5 mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de euros) por ano a produtos importados da Europa (incluindo vinho, queijo, café, azeitonas e anoraques) entre 10% (aeronáutica) e 25% (agricultura).

Até agora, os aviões estavam a ser tributados em 10%.

A taxas de importação de 15% começarão a partir de 18 de março.

A Organização Mundial do Comércio autorizou os Estados Unidos a aplicar represálias em outubro, mas uma decisão semelhante é esperada para a União Europeia (UE) na primavera.

Em causa está a disputa de quase 15 anos entre a UE e os Estados Unidos relativa aos apoios públicos às respetivas fabricantes aeronáuticas, Airbus (francesa) e Boeing (norte-americana), com a OMC a adotar decisões que, umas vezes, são favoráveis à União, outras à administração norte-americana.

A totalidade dos 28 países da UE será afetada pela medida da administração do Presidente Donald Trump, incluindo, naturalmente, Portugal, que vê a área dos laticínios particularmente visada na lista do Departamento de Comércio norte-americano.

Na lista de países afetados pelas taxas, que inclui, então, Portugal, são visados produtos como leite, queijos, iogurtes e manteigas (tal como vários derivados e preparados com estes laticínios) em 25%.

Também a carne de porco (incluindo derivados e produtos preservados, como presunto), ameijoas (em recipientes herméticos e conservadas), berbigões e moluscos vários serão alvo de tarifas adicionais de 25%.

Finalmente, na área das frutas, Portugal pertence ao grupo de países que verá vários produtos com taxas aumentadas em 25%, como citrinos (laranjas, limões, tangerinas, clementinas, frescas ou desidratadas), cerejas (secas), peras (secas ou desidratadas).

CSR // MSF

Lusa/Fim