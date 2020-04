Estados Unidos ultrapassam as 15.900 mortes Os Estados Unidos ultrapassaram hoje os 15.900 mortos devido à covid-19, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. internacional Lusa internacional/estados-unidos-ultrapassam-as-15-900-mortes_5e8f78b86d798c31a0c3de19





O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já matou 15.938 pessoas nos Estados Unidos, segundo a contagem feita até as 19:00 TMG (20:00 de Lisboa) registando cerca de 450.000 casos de contaminação.

Com este número de vítimas, os EUA superam o número de mortes em Espanha e aproximam-se perigosamente dos números de Itália, com 18.279 óbitos confirmados, o país com maior número de mortes registadas até agora.

A cidade de Nova Iorque é o epicentro da pandemia nos EUA, com 81.000 casos de contágio e mais de 5.000 mortes.

O estado de Nova Iorque registou 799 mortes nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, apesar de as autoridades revelarem alguma confiança na possibilidade de a situação estar a estabilizar, com os hospitais a registarem mais desafogo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

