Estado de emergência em Cabo Verde não afeta liberdade de expressão - PR O Presidente de Cabo Verde afirmou hoje que o estado de emergência que decretou desde domingo, para travar a eventual propagação da pandemia de covid-19 no arquipélago, não está a afetar a liberdade de expressão no país. internacional Lusa internacional/estado-de-emergencia-em-cabo-verde-nao-afeta-_5e87188607faa71951686c98





"Creio, pelo que vejo, leio e ouço, que o exercício da liberdade de informar e do direito de opinião tem sido isento de condicionamentos ou limites, mesmo para comentar, sindicar e criticar a declaração do estado de exceção e/ou as medidas das autoridades de execução do quadro delineado no decreto presidencial", lê-se numa mensagem difundida pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca.

Cabo Verde cumpre hoje o sexto dia, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas suspensas.